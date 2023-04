La nazionale di rugby 7 in Sicilia per il Torneo Internazionale di Ragusa I biancazzurri saranno sull'isola domenica e affronteranno due selezioni locali e Malta, per un torneo di preparazione in vista dei Giochi dei Piccoli Stati e della Conference 2.

La nazionale di rugby 7 in Sicilia per il Torneo Internazionale di Ragusa.

Primavera ricca di impegni per la nazionale sammarinese di rugby a 7. Domenica, i biancazzurri saranno in Sicilia per il Torneo Internazionale di Ragusa, dove affronteranno due selezioni siciliane e Malta. Malta che, a fine maggio, ritroveranno come avversaria nei Giochi dei Piccoli Stati, in programma proprio sull'isola dei cavalieri. E due settimane dopo i Giochi, la squadra sammarinese sarà in Montenegro per la Conference 2, torneo nel quale, nella scorsa edizione, era arrivato un secondo posto.

Convocati per il torneo di Ragusa: Matteo Andreani, Navid Ataei, Federico Bartolini, Mattia Bastianelli Gambini, Luca Di Bisceglie, Luca Giardi, Fedor Krylov, Massimiliano La Monaca, Alex Marchetti, Mattia Tomassini, Fabio Matteini, Giacomo Mini, Luca Selva, Andrea Costa, Franco Maiani.

