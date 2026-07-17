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La Nazionale di San Marino pronta per l'Europeo a squadre di Malta

di Elia Gorini
17 lug 2026
La Nazionale di San Marino pronta per l'Europeo a squadre di Malta

La Nazionale femminile della Federazione Sammarinese Golf e Pitch & Putt parteciperà all'European Ladies' Team Shield Championship 2026, in programma dal 29 luglio al 1° agosto al Royal Malta Golf Club. A rappresentare San Marino saranno Aisha Nouioui, Anita Masini, Giada Pelliccioni e Bianca Maria Gardini. La squadra, giovane e determinata, sarà guidata dal capitano non giocatore Rosa Zafferani e dal team coach Marco Pelliccioni. La competizione, organizzata dalla European Golf Association, prevede una fase di qualificazione stroke play e tre giornate di match play. Ogni sfida comprenderà un foursome e due incontri singolari. Per la Nazionale si tratta di un'importante occasione di crescita e di confronto a livello internazionale. Le atlete affronteranno il torneo con spirito di squadra e l'obiettivo di rappresentare al meglio la Repubblica di San Marino. 




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