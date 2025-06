VOLLEY SCA La nazionale di volley femminile rientra sul Titano con l'argento Le biancoazzurre si confermano ancora sul podio dopo l'argento dello scorso anno.

Il mese perfetto del volley sammarinese si arricchisce di un altro metallo prezioso. L'argento della nazionale femminile di Cristiano Lucchi conferma l'ottimo momento del movimento biancoazzurro, che fa tris di medaglie: bronzo ai Giochi e oro agli Europei con gli uomini, argento delle ragazze agli Europei in Irlanda. La nazionale è rientrata sul Titano con la soddisfazione di aver centrato un altro importante risultato.

"È stata veramente un'esperienza bellissima, - ha ricordato Alice Pasolini - una competizione intensa. Abbiamo giocato partita dopo partita con determinazione e spirito di squadra e siamo veramente soddisfatte del risultato che abbiamo ottenuto. Tornare con un argento al collo è veramente un motivo di orgoglio per noi e per tutta la federazione".



Un percorso bellissimo quello delle ragazze sammarinesi, che confermano la medaglia d'argento conquistata proprio a San Marino lo scorso anno e con tre vittorie in quattro gare salgono sul secondo gradino del podio davanti a Irlanda, Islanda e Irlanda del Nord. Un Europee giocato a grandi livelli con la soddisfazione anche di un premio individuale conquistato da Federica Tura.

"È stato un momento bellissimo, - ha sottolineato Federica Tura - ma anche grazie alla mia squadra. Non ci credevo e quando mi hanno chiamato, è stato bellissimo, veramente un sogno".

La crescita del volley continua a tutti livelli, con un 2025 nel quale era arrivato anche il successo sempre al femminile della squadra under 18 a Malta.

" È stato un percorso lungo, partito dal club e concluso adesso con la nazionale - ha ricordato Stefano Sarti - Insomma un altro mese in più rispetto al lavoro che si fa solitamente. Quindi bisogna dire un bravo alle ragazze che hanno continuato a lavorare, hanno continuato a sudare in palestra, a far fatica e arrivare a questo punto della stagione e portare a casa un premio meritato, direi che veramente va un applauso a loro, a tutto lo staff, a Cristiano Lucchi che ha lavorato sodo, a tutto lo staff presente e ripeto, soprattutto alle ragazze che è andato veramente tanto".

