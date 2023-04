VOLLEY La Nazionale di volley U18 è rientrata a San Marino Grande accoglienza per le biancoazzurre che hanno conquistato l'argento a Malta agli Europei dei Piccoli Stati.

È un grande risultato per il volley femminile. La medaglia d'argento conquistato dalla Nazionale under 18 agli Europei dei Piccoli Stati rappresenta la conferma del buon lavoro dal punto di vista del progetto volley sammarinese. Nell'anno in cui la pallavolo non farà parte delle discipline dei Giochi dei Piccoli Stati. San Marino trova il modo per esultare con l'argento delle ragazze della squadra guidata dal commissario tecnico Cristiano Lucchi (vice allenatore Stefano Sarti e team manager Maria Luisa Gennari). Un torneo da vere Titane per le biancoazzurre, aperto con un ko contro il Lussemburgo e continuato con tre vittorie consecutive con Irlanda del Nord, Malta e Irlanda.

Due successi per 3-0 e l'ultimo per 3-1 a conferma della qualità del sestetto sammarinese, che anche nella partita d'esordio era uscito dal campo a testa alta. Al PalaCasadei, l'accoglienza è stata di grande festa. Famiglie, dirigenti, amici hanno accolto al Casa del volley sammarinese la delegazione del Titano rientrata da Malta. Presente anche la squadra sammarinese della Titan Services impegnata nel campionato di serie D e gli atleti della PromoPharma di serie B con le squadre giovanili maschili e femminili.

In rappresentanza della Federvolley il segretario generale Federico Valentini. Una grande medaglia d'argento, placcata oro per San Marino, che si è presentata a Malta con un gruppo giovanissimo formato da atlete nate dopo il 2006, metà delle quali del 2007 e quattro del 2008.

