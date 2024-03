VOLLEY La Nazionale Femminile si allena vincendo

Se vincere aiuta a vincere è di buon auspicio il 3-1 col quale la nazionale sammarinese di volley ha superato Santarcangelo al Pala Casadei. Un'amichevole, quella contro le romagnole, organizzata in preparazione ai Campionati Europei Small Countries che proprio San Marino ospiterà dal 30 maggio al 2 giugno. Le avversarie, che guidano il campionato di Prima Divisione, sono partite meglio e hanno conquistato il primo set 24/26. Poi le Titane hanno cambiato marcia dominando il secondo e il quarto set (rispettivamente conquistati a 11 e a 15) e vincendo a 23 il terzo. Il CT Cristiano Lucchi ha schierato 4 sestetti diversi per far disputare a tutte le ragazze convocate almeno un set. Bene sul cambio palla, il tecnico dovrà lavorare per migliorare la fase difensiva con particolare attenzione al muro. Un test comunque positivo e interessante con buona risposta anche del pubblico. Prossimo step per la Nazionale è il Memorial Benvenuti, in programma a metà maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: