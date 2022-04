La Nazionale giovanile ha chiuso la stagione con una bella prova al Pinocchio sugli Sci

Ultimo appuntamento agonistico della stagione, lo scorso weekend, per la Nazionale giovanile della Federazione Sammarinese Sport Invernali allenata da Davide Minelli. I giovani atleti biancazzurri, che si allenano presso l’Unione Sportiva Asiago Sci, hanno preso parte alla quarantesima edizione del Pinocchio sugli Sci, una tra le più importanti manifestazioni al mondo della categoria che, negli anni, ha consacrato veri e propri campioni del circo bianco. Per le finalissime dell’edizione 2022 sono arrivati all’Abetone 1800 atleti, i qualificati delle selezioni zonali e gli atleti di due categorie Children di 30 delegazioni estere.

Ottime le prove di Rafael Mini ed Elia Stacchini, entrambi Under 14, che hanno chiuso rispettivamente 29° e 30° sia in slalom sia in gigante. Più difficile la gara dell’Under 16 Mattia Beccari, che ha concluso il gigante intorno alla cinquantesima posizione, mentre in slalom è uscito. Nella stessa categoria sfortunata la prova di Matteo Giannini, uscito in entrambe le gare. Si chiude una stagione di grandi progressi per i quattro ragazzi, grazie anche al lavoro dei tecnici allenatori dell’U.S. Asiago.