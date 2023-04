BILIARDO SPORTIVO La Nazionale Sammarinese di biliardo vola in Turchia per gli Europei La squadra sammarinese è formata da Marino Guardigli, Maurizio Gobbi, Alfredo Torre Rossini e Cristiano Urbinati

Tra i 15 Paesi Europei presenti all’Europeo di biliardo sportivo 2023 che si terrà dall’8 al 16 aprile, ad Antalya, in Turchia, ci sarà anche San Marino con la sua squadra formata da: Marino Guardigli, Maurizio Gobbi, Alfredo Torre Rossini e Cristiano Urbinati, che sono stati selezionati in virtù dei risultati ottenuti nella scorsa stagione. I quattro portacolori sammarinesi - seguiti nella preparazione dal tecnico federale Marco Bartolucci - saranno impegnati nelle gare di singolo e a squadre. Nella fase di qualificazione gli atleti saranno suddivisi in 16 gruppi da tre atleti. I primi due di ogni girone avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta. La formula di gioco sarà la Specialità “italiana” al meglio delle 3 partite ai 60 punti per la prima fase del torneo, mentre al meglio delle 5 partite ai 60 punti per la fase finale ad eliminazione diretta.

