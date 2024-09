VOLLEY La Nazionale Sammarinese di Pallavolo affronta in amichevole le Filippine Si gioca lunedì sera alle 20 alla palestra di Serravalle

La Nazionale Sammarinese di Pallavolo affronta in amichevole le Filippine.

La nazionale maschile di pallavolo di San Marino sfiderà la Nazionale delle Filippine in una gara amichevole in programma lunedì 23 settembre, alle 20.00, alla Palestra Casadei di Serravalle. La partita rappresenta una straordinaria opportunità per entrambe le squadre di prepararsi in vista delle prossime competizioni internazionali, nonché un'occasione per promuovere lo sport e il confronto culturale tra due realtà così diverse, ma unite dalla passione per la pallavolo.

La Nazionale di San Marino, guidata dal coach Roberto Pascucci, inizia la propria nuova stagione sportiva con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, soprattutto in ambito di confronto con i Piccoli Stati d’Europa. "Siamo entusiasti di affrontare una squadra come le Filippine, una occasione unica per la nostra nazionale per affrontare una squadra di un altro continente. Questa sfida ci permetterà di testare le nostre capacità e ci auguriamo di vedere un buon afflusso di pubblico a sostenerci", ha commentato Pascucci.

Unico precedente simile venti anni fa quando San Marino affrontò la nazionale maschile del Qatar in una gara amichevole svoltasi il 8 ottobre 2004 a Serravalle. Dall’altra parte della rete, la Nazionale delle Filippine, guidata dal tecnico Angiolino Frigoni, già vice di Julio Velasco ai tempi della Generazione di Fenomeni, si presenta con una squadra tosta e dinamica, pronta a mostrare il proprio valore. "Ci aspetta una gara difficile ma stimolante. Giocare contro le squadre europee è sempre una grande occasione di crescita. Vogliamo dare il massimo per impressionare i tifosi e affermare il nostro valore", ha dichiarato Frigoni.

