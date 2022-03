La Nazionale Sammarinese di Tennis Tavolo impegnata a Cipro nelle qualificazione Europee

La squadra nazionale maschile di tennis tavolo sarà impegnata a Nicosia dal 1 al 3 aprile nelle qualificazioni ai Campionati Europei che si terranno in Svezia nel 2023, San Marino inserita nel gruppo C esordirà il 1 aprile alle 10:00 contro l’Armenia seguirà alle 17:00 il mach contro i padroni di casa Cipro, il giorno seguente alle 10:00 mach contro la Lituania ed alle 17:00 contro Malta, infine domenica 3 aprile ultimo incontro alle 10:00contro la Scozia, il commissario tecnico Claudio Stefanelli ha convocato per la trasferta cipriota: Davide Muccioli, Federico Giardi, Mattias Mongiusti, passeranno alla fase successiva le prime tre squadre classificate.