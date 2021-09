MONDIALI La Nazionale Sammarinese in partenza per il Mondiale di pesca al colpo La gara iridata per Nazioni si disputerà lungo il fiume Mincio nei pressi del Lago di Garda

La Nazionale Sammarinese in partenza per il Mondiale di pesca al colpo.

Partirà domani alla volta di Peschiera del Garda la Nazionale Seniores di pesca al colpo che l’11 e il 12 settembre sarà impegnata nel Campionato del Mondo per Nazioni. La settimana che separa dall’inizio della competizione iridata servirà ai titani per prendere confidenza con il campo gara sul Mincio. La squadra, capitanata da Renzo Francioni, è composta da Marco e Filippo Scarponi, Ivan e Massimo Biordi, Jacopo Angelini e dalla riserva Stefano Reggini. Il tecnico è Stefano Defendi, atleta di livello internazionale e campione del mondo con la Nazionale Italiana, “prestato” dalla Federazione Italiana in virtù dei buoni rapporti che intercorrono tra le due Federazioni. Completano la delegazione il delegato Marino Gasperoni e gli accompagnatori Emanuel Muraccini e Romano Valeriani.

