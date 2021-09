MONDIALI PESCA AL COLPO La Nazionale si riscatta con un buon finale

La Nazionale si riscatta con un buon finale.

Nella seconda e conclusiva giornata del Mondiale per Nazioni di Pesca al Colpo che si è tenuto nelle acque Mantovane del fiume Mincio, la Nazionale sammarinese dimentica le difficoltà di ieri e fornisce una buona prestazione che le consente di chiudere la prova al 10° posto.

Spazio anche per un po' di rammarico, per i tanti pesci persi per un soffio, che avrebbero consentito ai sammarinesi di rimontare ulteriormente in classifica generale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: