PESCA La Nazionale Veterani va in Ungheria per il Mondiale Acque Interne

Tre anni dopo il doppio trionfo – e con in mezzo un 5° posto – la nazionale sammarinese veterani di pesca ci riprova. C'è la quarta edizione del Mondiale Acque Interne, da disputare in Ungheria, a Szeged, tra 11 e 12 giugno. Del quartetto d'oro del 2019 sono rimasti Sergio Scarponi e Lino Giardi, ai quali si aggiungono Luciano Valentini e Renzo Francioni, che di quella spedizione fu capitano e che ora ha raggiunto l'età per entrare in squadra. E come riserva di lusso c'è Marino Michelotti, che a Livorno vinse anche nell'individuale. A guidarli il capitano Corrado Ranocchini e il vice Oscar Grandoni, con Romano Pasquinelli (l'altro campione del '19) e Marino Gasperoni come accompagnatori. L'obiettivo, ancora una volta, è puntare all'oro. "L'idea di partenza è sempre quella - conferma Francioni - ce la mettiamo tutta. Nella scorsa edizione abbiamo avuto sfortuna ma alla fine siamo arrivati quinti, con una gran seconda giornata. Vogliamo fare la nostra bella figura anche quest'anno. Le principali avversarie? L'Italia, squadra fortissima, l'Ungheria padrona di casa e l'Inghilterra campione in carica". "Io penso che sia favorita l'Ungheria, essendo padrona di casa - aggiunge Ranocchini - però c'è una forte Italia, oltre all'Inghilterra, che ha elementi validissimi ma è più un insieme di individualità che una squadra. Noi invece puntiamo sul fatto di avere un gruppo ben amalgamato".

