La Pallacanestro Titano batte Recanati e vola in finale.

La Pallacanestro Titano vince gara 5 delle semifinali play-off e si qualifica per la finale contro Montemarciano. È la vittoria della passione, dell’intensità e anche della classe, con un Andrea Raschi in formato stellare. 24 punti e le giocate giuste nel momento giusto. Insieme a lui una squadra che ha saputo reagire dopo i due dolorosi ko in gara3 e gara4 e che adesso guarda alla finalissima con tanto interesse.

