La pallacanestro Titano domani sera a Iesi

Dopo la larga vittoria in gara 1, con il punteggio di 95 a 67, la Pallacanestro Titano torna in campo domani sera alle 21 sul parquet dell'Aesis Jesi per gara 2 della Coppa riservata alle squadre classificate al nono e decimo posto del girone umbro-marchigiano di serie C Silver. In caso di vittoria, domani sera, la squadra di Massimo Padovano si aggiudicherebbe il trofeo, mentre se dovesse arrivare una sconfitta a Iesi, le due squadre tornerebbero in campo giovedì 18 aprile, alle 21, al Multieventi per la terza e decisiva partita.