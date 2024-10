BASKET La Pallacanestro Titano vince 74 a 66 a Falconara Primo successo in trasferta per i Titans

Gran bella vittoria dei Titans a Falconara. È il primo successo in trasferta, arrivato per 66-74, e permette alla Pallacanestro Titano di issarsi a quota 4 punti in classifica. Buono l’apporto di tutto il gruppo in questo blitz esterno, con Fusco e Felici top scorer a quota 17 e doppia cifra in punti anche per Bomba (13) e Macina (10). La gara è sempre stata condotta con autorevolezza e i biancoazzurro hanno saputo condurla in porto con freddezza e ottimo basket nei momenti decisivi. Da segnalare il rientro di Vittori dopo l’infortunio.

