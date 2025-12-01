PESCA SPORTIVA La Pesca Sportiva premia gli atleti e pensa al futuro

Sorrisi, riconoscimenti, abbracci di fine stagione e con le feste alle porte anche gli auguri. È la serata che la pesca sportiva dedica ad atleti e dirigenti al termine di un anno denso di impegni su tutti i fronti. Un applauso speciale ai veterani, quarti nel mondiale a squadre, a tanto così dal podio come pure a Sergio Scarponi, quarto nell'individuale. È il risultato di punta in campo internazionale ma a fronte interno tanti i campioni sanmarinesi premiati. Alla presenza delle autorità sportive la pesca si avvia verso un 2026 altrettanto impegnativo. Il Presidente Federale Bruno Zattini:

"Abbiamo avuto un'intensa attività giovanile alla quale hanno partecipato dieci ragazzi al campionato regionale dell'Emilia Romagna. Il mare quest'anno ha confermato la solidità con cui praticamente va avanti da anni, si è praticamente posizionato a metà classifica e se non abbiamo avuto degli ottimi risultati con i senior nelle acque interne sicuramente i veterani che sono le nostre rocce hanno dimostrato per l'ennesima volta che loro è un gruppo veramente coeso. Quello che noi ci teniamo maggiormente è il fatto che finalmente la Segretaria allo Sport e la Segretaria del Territorio ci ha concesso il rifacimento del lago. Quindi abbiamo tante tante aspettative per quanto riguarda il lago perché con il rifacimento dei lavori sicuramente saranno una ristrutturazione veramente radicale".

Paolo Muccioli, Segretario FSPS: "Dovremmo confermare la partecipazione ai campionati del mondo senior in Portogallo e poi ci sono i veterani che hanno il campionato del mondo in Croazia e i master in Spagna. C'è un'opportunità per il gruppo FEEDER, non sappiamo ancora se parteciperà o meno, lo decideranno in settimana perché c'è il campionato del mondo in Italia quest'anno ad Ostellato, quindi è una bella opportunità. In primis il nostro Presidente e comunque tutti noi stiamo attenti all'attività giovanile perché è il futuro".

