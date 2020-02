La Pesca Sportiva tira un sospiro di sollievo: a settembre via ai lavori al Lago di Faetano

La lunga attesa è agli sgoccioli, la buona notizia per gli atleti della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva o anche per i semplici appassionati è arrivata. A settembre partiranno i lavori per il cappottamento del lago di Faetano. Un obiettivo che il Direttivo federale ha indicato da tempo come prioritario per evitare che specie nella stagione più secca il livello dell'acqua scendesse fino quasi a mettere a rischio la sopravvivenza dei pesci e quindi l'attività. Il letto del fiume Marano, basso, tende a richiamare acqua dal lago anzichè rilasciarla e dunque Federazione e Comitato Olimpico sosterrano le spese per il miglioramento del contenimento e la sostituzione delle paratie in legno. Ristruttato, il lago di candida per tornare ad essere centro di sport e aggregazione a disposizione di tutti i sammarinesi. Intanto l'attività prosegue con la Nazionale Veterani che comincia la preparazione, c'è da difendere un titolo mondiale.

Nel video le interviste al Presidente FSPS Graziano Muraccini e al vice Marino Gasperoni.