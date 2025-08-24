La Pesca Sportiva tra Campionato Sammarinese Method e Regionale

Un week end denso di impegni per la Federazione Pesca Sportiva. Domenica con la prima delle tre prove del Campionato Sammarinese Method. Alla fine della gara è risultato vincente Oscar Grandoni, davanti a Giancarlo Fusini e Domenico Rattini. Sabato invece dedicato alla quinta prova del Campionato Regionale, competizione per 32 tra ragazze e ragazzi divisi in 3 categorie, under 10-13-15. Otto i partecipanti tra i piccoli con Lorenzo Sommariva del Lago Consandolo e Diego Ballone del Lago Pascoli a vincere i rispettivi settori. Tra gli Under 13 erano 15 gli iscritti: settori vinti nell'ordine da Jacopo Tavaglione (col sammarinese Denis Errante al terzo posto), Nicolò Sabatini (terzo il sammarinese Samuele Brighi ), Alessandro Paiola (Marco Pondini sammarinese terzo). Categoria infine Under 15 settori appannaggio di Luca Bennati, quarto posto per Matteo Jeannin e quinto di Alessandro Torsani, poi vittorie di Daniele De Paoli e quarto e quinto posto per i biancazzurri Gabriel Roman e Daniele Clementi. Il 13 settembre è fissato l'ultimo appuntamento di questo campionato con la gara che si disputerà a Bologna ai laghi SA-PA-BA dove in ogni categoria verrà proclamato il campione.







