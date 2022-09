BALESTRIERI La pioggia rinvia il Torneo dei Castelli

A causa della pioggia è stato rinviato il Torneo dei Castelli. L'edizione 2022 in programma come da tradizione alla Cava dei Balestrieri era previsto per oggi pomeriggio. Ancora da stabilire la data del recupero. Il Castello detentore della Coppa d'Argento è Chiesanuova.

