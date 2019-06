La più bella vetrina del Giro

E’ stato il negozio di abbigliamento e accessori Vanities ad aggiudicarsi l’ambita una city bike a pedalata assistita color rosa ciclamino, messa in palio per premiare la vetrina più bella ispirata al Giro d’Italia. Nicoletta Corbelli, Direttore Ufficio del Turismo, Marina Tamagnini, Segretario Particolare della Segreteria Turismo e Fabio Toccaceli di OSME - l’azienda sammarinese che ha offerto la bicicletta, scegliendo per l’occasione il prestigioso modello SUPER PLUS della gamma WIMebike - hanno consegnato il premio a Erica Faetanini, titolare di Vanities, nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta al Palazzo del Turismo.

L’idea di abbinare un concorso a premi riservato alle attività commerciali poste lungo il tracciato della Carovana Rosa e nel centro storico di San Marino è stata molto apprezzata dagli esercenti che hanno risposto all’invito, realizzando allestimenti creativi e originali. La collaborazione e l’entusiasmo dimostrati hanno contribuito a rendere ancora più calorosa l’accoglienza al grande evento ciclistico.