OLIMPIADI La prestigiosa medaglia "Pierre De Coubertin" donata al Museo dello Sport e dell'Olimpismo da Marino Ercolani Casadei

Marino Ercolani Casadei, presidente onorario della Federazione Sammarinese Pesi, ha donato al Museo dello Sport e dell’Olimpismo la medaglia “Pierre De Coubertin”, conferitagli nel marzo 2013 per i servizi resi al movimento olimpico. Segretario Generale della Federazione Europea di Pesistica per 25 anni, Ercolani Casadei è stato arbitro in tre edizioni dei Giochi.

Il prestigioso cimelio si aggiunge al collare olimpico donato nel 2018 al Museo dall'ex presidente del Cons Domenico Bruschi.



