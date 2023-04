La PromoPharma a Sassuolo, partita decisiva per la Titan Services

La sconfitta al tie-break di sabato 22 a Ravenna e la contemporanea vittoria della Spezzanese, hanno decretato la retrocessione della PromoPharma in serie C. Con che spirito la squadra si appresta alla lunga trasferta di Sassuolo contro la compagine guidata da Alberto Di Mattia? “Daremo spazio a chi ne ha avuto poco ma lo faremo nel modo giusto, senza stravolgere la squadra. – Dice Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - Il nostro è un gruppo che si è trovato bene fuori e dentro il campo e chi ha giocato di più ha anche piacere che i compagni che si son seduti per più tempo in panchina abbiano più minutaggio. Affrontiamo un Sassuolo che ha bisogno di punti per una salvezza tranquilla e credo che s’impegneranno molto per batterci. Noi faremo del nostro meglio, come sempre”.