VOLLEY La PromoPharma chiude il 2024 con una vittoria, cede in casa la Titan Services

È un buon Natale per la PromoPharma che chiude il 2024 con la vittoria sul campo del Riccione. La squadra di Marco Ricci s'impone per 3-1. Nel primo set i Titani cedono ai padroni di casa per 25/15. Dal secondo set in poi i biancoazzurri sono stati bravi a girare la partita e ribaltarla in proprio favore. Il 25/20 del secondo parziale apre la rimonta sammarinese, che nel terzo riesce a portarsi in vantaggio grazie al 25/23 che vale il 2-1 San Marino. La PromoPharma completa la sua ottima partita con il 25/15 del quarto set che chiude la sfida. Ottimo apporto di Frascio con 24 punti. In doppia cifra anche Bernacchini con 14 e Kiva con 11. Alla sosta natalizia i Titani arrivano con 17 punti, gli stessi di Forlì. Prossimo impegno sabato 11 gennaio a San Mauro Pascoli.

In serie D la Titan Services cede in casa contro la capolista Vtr Ke Car Rimini per 3-1. Ottima partenza sammarinese con le Titane che si aggiudicano il primo set per 27/25. Dal secondo parziale viene fuori la qualità delle romagnole che pareggiano 25/13. La Titan Services lotta negli altri set, ma si deve arrendere 25/19 e 25/18. Grande apporto di punti di Tura con 19. La squadra di Stefano Sarti resta a 9 punti con la Figurella Rimini e davanti a Fusignano e Mosaico Ravenna. Le Titane torneranno in campo sabato 11 gennaio a Serravalle.

