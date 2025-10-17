La Promopharma ospita San Severino, Pallacanestro Titano a Santarcangelo

Dopo la sofferta, ma importante, vittoria all'esordio in campionato, la Beach&Park si prepara al debutto casalingo stagionale. Sabato, alle 17.30, i sammarinesi ospiteranno San Severino Marche nella seconda giornata della Serie B maschile di pallavolo. Nella prima sfida, la Promopharma ha battuto 3-2 Forlì: un successo frutto di un doppio ribaltamento di risultato e di un tie break conquistato ai vantaggi, 16-14, che per certi versi è stato sorprendente e confortante, in quanto coach Pascucci ha avuto per la prima volta a disposizione l'intera rosa proprio in occasione del derby. Buona soprattutto la prova di Frascio e Oforah, migliori marcatori tra i titani con 27 e 22 punti.

Dall'altro lato, San Severino arriva da una pesante sconfitta casalinga per 3-0 in casa e sarà a caccia di punti. Capitan Rondelli invita però a non fare caso al risultato subito dagli avversari e chiede concentrazione, ammettendo che non gli dispiacerebbe vendicare la brutta sconfitta patita in casa dei marchigiani durante lo scorso campionato.

Impegno in trasferta, invece, per la Pallacanestro Titano, che viaggia a punteggio pieno dopo due giornate. Nei primi due incontri sono arrivate altrettante vittorie nette: una sul parquet della Mba Fossombrone, con 13 punti di margine, e quella successiva al Multieventi, contro Pedaso, con 16 punti di differenza. Nella terza giornata della Serie C maschile, i sammarinesi giocheranno sul campo degli Angels Santarcangelo, che sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma hanno disputato solo un incontro, quello perso all'esordio contro Osimo, mentre il secondo è stato rinviato al 16 novembre per l'indisponibilità del campo di Jesi. In Romagna, i titani inseguiranno la terza vittoria consecutiva, che darebbe morale e altri due punti pesanti, utili per rimanere in vetta. Palla a due sabato sera, alle 21.







