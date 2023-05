La PromoPharma saluta la B con un ko contro Montichiari. Titan Services ai play-out

La squadra di Stefano Mascetti chiude con un ko contro Montichiari e saluta la serie B. Approccio diverso per le due squadre all'impegno, con gli ospiti in cerca di punti salvezza contro i sammarinesi già retrocessi. Il primo set si chiude per 25/21 in favore dei bresciani senza particolari emozioni. L’andamento del secondo set è simile al primo. Coach Mascetti inizia a cambiare per dare a più giocatori la possibilità di scendere sul parquet. I bresciani prendono un piccolo vantaggio all’inizio, giocano molto al centro, dove creano difficoltà ai padroni di casa e tengono 3 o 4 punti di vantaggio fino alla fine della ripresa, senza troppo soffrire gli attacchi di una PromoPharma comunque volenterosa. Il terzo parziale ripete lo stesso copione: dal 5/6 si passa al 5/9 con il solito break di inizio set e a qual punto i Titani non sono più in partita e si chiude sul 25/14 per gli ospiti. In tabellino sono 12 i punti di Paganelli. La PromoPharma chiude con 24 punti il campionato di serie B. Al primo posto Mantova con 78.

In serie C femminile, la Titans Services si giocherà la permanenza in categoria passando dai play-out. Nel primo turno, Ricciotti e compagne dovranno affrontare il Nettunia Bologna. Sabato 13 maggio alle 18 prima partita sotto le due torri nella palestra comunale Moratello. Il ritorno al Pala Casadei di San Marino sabato 20 maggio, sempre alle 18. La vincente manterrà la categoria. La perdente dovrà giocare un secondo turno nel quale se la vedrà con una delle squadre vincenti dei play-off della Prima Divisione. La vincente di questo secondo turno manterrà (o conquisterà) la serie D.