La PromoPharma San Marino si presenta: sabato l'esordio in Serie B

l'intervista a Marco Rondelli

L'unica differenza rispetto allo scorso anno, comunque importante, è il cambio di denominazione: non più Titan Services San Marino, ma PromoPharma San Marino. Per il resto si riparte da un campionato tosto ma affascinante come quello di Serie B, prima ottenuto e poi mantenuto con costanza e dedizione da ragazzi che hanno meritato questi palcoscenici prestigiosi. Nella sede del nuovo sponsor con il CEO Filippo Borsani a fare gli onori di casa, la Beach&Park Volley ha tolto i veli alla squadra maschile che – per il quarto anno consecutivo – parteciperà alla Serie B. I biancazzurri, allenati sempre da coach Stefano Mascetti, sono stati inseriti nel Girone C ed esordiranno in questo weekend, sabato 8 ottobre al "Pala Casadei" contro il Viadana Volley Mantova. La PromoPharma San Marino parte con l'obiettivo di salvarsi, come ribadito da tecnico, giocatori e dal presidente Emanuele Cesarini. Un roster giovane e soprattutto sammarinese, capitanato dal palleggiatore Marco Rondelli.

Nel servizio l'intervista a Marco Rondelli, capitano PromoPharma San Marino