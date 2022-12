La Promopharma San Marino vince al tie-break, la Titan Services sconfitta nel derby

Nel campionato di Serie B maschile di pallavolo, la PromoPharma San Marino batte la Kioene Padova per 3 a 2. I sammarinese giocano il suo terzo tie-break di fila e, come contro Forlì due settimane fa, porta a casa due punti. Una vittoria che a un certo punto della partita sembrava impossibile, visto il problematico secondo set giocato e la brutta prima parte del terzo. Invece, i ragazzi di Mascetti ritrovano grinta e gioco proprio nella seconda parte del terzo set e ribaltano la partita. Perdono Kiva per infortunio all’inizio del secondo set ma ritrovano i punti di Benvenuti e capitan Rondelli può appoggiarsi in attacco a un sempre positivo Paganelli.

Nel campionato di serie D femminile la Titan Services esce sconfitta dal derby con la Figurella Rimini. “Abbiamo perso contro la seconda in classifica che ci ha portato, grazie alla maggiore esperienza, in un binario di gioco nel quale noi non dovevamo entrare. È l’analisi post partita di coach Wilson Renzi. - Loro hanno sbagliato poco e noi, sulle azioni lunghe, siamo ancora in difficoltà. Il primo set l’abbiamo vinto giocando ordinate e lavorando bene in attacco. Nella seconda frazione di gioco siamo sempre state vicine nel punteggio e abbiamo ceduto solo ai vantaggi. Aver perso così il secondo set ci ha tagliato le gambe. Abbiamo perso ritmo, le nostre avversarie sono migliorate soprattutto in difesa e non siamo più state competitive. A metà del secondo set abbiamo Ludovica Ghinelli è uscita per infortunio e anche questo può aver influito sul nostro gioco. In ogni caso, questa partita ci dà morale e fiducia se guardiamo ai nostri primi due set”.