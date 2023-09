VOLLEY La PromoPharma si prepara al campionato di serie B

Tanta palestra e fiducia nel futuro. Così la PromoPharma prepara il prossimo campionato, che sarà il quinto consecutivo in serie B. Obiettivo è alzare l'asticella e il livello di tutti i ragazzi di un gruppo tutto sammarinese che pensa anche se non soprattutto alla nazionale. Passaggio di consegne in panchina, da Stefano Mascetti che assume il ruolo di Direttore Tecnico a Marco Ricci. Confermato il blocco della squadra che con un paio di innesti può già dirsi completa. Un gruppo sul quale il coach lavora con l'obiettivo di conseguire un mantenimento della categoria il meno sofferto possibile.

Nel servizio l'intervista al coach Marco Ricci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: