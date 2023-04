La PromoPharma vince a Padova

Successo importantissimo per la PromoPharma che vince sul parquet di Padova per 3-1 e conquista punti fondamentali per sperare nella salvezza. La squadra di Stefano Mascetti avvicina il quart'ultimo posto che darebbe diritto ai play-out, occupato in questo momento da Spezzanese e Ravenna con 27 punti, i Titani ne hanno 23. A Padova la PromoPharma inizia in salita, con i veneti che conquistano il primo set per 25/21. Nel secondo parziale si gioca punto a punto fino ai vantaggi che premiamo i sammarinesi per 31/29. Terzo set è dominato dalla PromoPharma che in 19 minuti centra il punto del sorpasso per 25/12. Nel quarto parziale i sammarinesi vanno anche sotto di cinque punti, recuperano e conquistano con un 25/20 set e vittoria. Da segnalare anche la prova di Nicolò Conti, classe 2005, in campo per tre set come opposto. In tabellino Kiva mette 26 punti, 21 Benvenuti. PromoPharma che tornerà in campo dopo la sosta pasquale sabato 15 aprile a Serravalle contro l'Arredopark Sommacampagna seconda in classifica.

In serie D femminile, la Titan Services cede al PalaCasadei contro la Figurella Rimini per 3-1. Partono meglio le ospiti che si aggiudicano il primo set per 25/22. Nel secondo parziale le Titane vanno avanti nel punteggio, per poi subire il break ospite che permette alle romagnole di chiudere 25/17. Reazione d'orgoglio sammarinese nel terzo parziale con le biancoazzurre che si aggiudicano il set 25/18. Nel quarto la Titan Services cede fisicamente e si arrende 25/17. Prossimo impegno in anticipo mercoledì 5 aprile al PalaCasadei contro Forlì. Titane terzultime in classifica a due lunghezze dalla Stella Rimini.