GIOCHI DEL MEDITERRANEO La Rai scende in campo per Taranto 2026, c'è anche San Marino RTV La TV di Stato italiana prevede una copertura di 100 ore. Diretta della cerimonia d'apertura su RAI2. A seguire la delegazione del Titano anche RTV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto stanno per partire nel segno di numeri importanti, pronti a essere il più grande evento sportivo del sud Italia. Oltre 3800 partecipanti, tra i quali i 29 del Titano. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile. Biancoazzurri primi in questa particolare graduatoria, con l'Italia la più rappresentata con 497 atleti. Taranto è pronta è ha già vinto la prima sfida come sottolineato dal direttore generale, già medaglia d'oro a Londra 2012, Carlo Molfetta.

"Vedo una possibilità di crescita - racconta - e gli eventi del genere, gli eventi sportivi servono per generare infrastrutture, per generare conoscenza, per poi poter chiaramente da quella conoscenza poter vivere di sport. È quello che sta succedendo in questo territorio grazie a un impegno importante da parte del governo e soprattutto grazie a quello che ha fatto il commissario ferrarese per le infrastrutture e noi come organizzazione".

Da una medaglia d'oro conquistata nella tua carriera adesso direttore generale di questo grande evento, una carriera che cresce. "Sì, sto cercando di affermarmi anche in campo dirigenziale. Non è semplice perché mentre prima combattevo e c'ero solo io sul quadrato, adesso devo gestire un team, quindi è molto più complesso, però cerco di trasmettere la mia fame di vittoria da atleta, anche da dirigente".

Grande attesa per la cerimonia d'apertura, che sarà trasmessa in diretta su Rai2 e commentata da Arianna Secondini e Angelo Mellone. Rai Sport scende in campo con una programmazione di oltre 100 ore dedicate all'evento, come è stato ricordato in conferenza stampa dal direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida e dal vice Riccardo Pescante.

Un grande evento per l'Italia e in questo grande evento c'è anche la Repubblica di San Marino. "Siamo cugini, sono molto contento - dice Lollobrigida - Peraltro sono legato a Taranto, perché facevo delle cronache di Serie C. Così sono legato allo stadio dei Titani perché il San Marino giocava in Serie C e spesso facevo San Marino Rimini che era il Rimini di Leo Acori all'epoca se non sbaglio. Quindi Ricchiuti, Muslimovic, un grande Rimini. E spesso andavo a San Marino a fare telecronache, quindi c'è un legame anche affettivo e di simpatia".

Nella cerimonia d'apertura sfilerà anche la delegazione di San Marino con due portabandiere dalle bocce e dal ciclismo con qualche aspirazione importante anche per qualche risultato. "Posso fare in bocca al lupo? Allora, sono molto contento perché se ci portiamo a casa anche le medaglie dei cugini è perfetto".



Ci sarà Rai e ci sarà San Marino RTV a raccontare San Marino e la delegazione biancoazzurra nelle edizione del TG Sport e sul sito dell'emittente di Stato servizi, interviste e approfondimenti.

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