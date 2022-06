La Red Bull Soapbox Race arriva a San Marino 40 equipaggi al via, tra i quali anche i sammarinesi "Space Monkey"

Sono pronti i 40 team che parteciperanno alla Red Bull Soap Box Race di San Marino. I team selezionati hanno raggiunto il Titano e domani saranno al via della gara che partirà da Porta San Francesco lungo via Piana. Gli equipaggi dovranno pilotare in discesa i veicoli completamente realizzati e progettati dai partecipanti. Tra questi anche un team tutto sammarinese il “Space Monkey”. Tre le regole principali: freni e volante funzionante, creazioni originali e miglior tempo, ma col pilota ancora al volante. Dunque per aggiudicarsi la gara non servirà essere solo il più veloce, ma aver anche realizzato il prototipo più bizzarro. Nella giuria della Red Bull Soap Box Race Luis Sal, tra i 100 influencer più seguiti, Alfredo Felco, tra i fondatori dei The Jackel, Leonardo Fioravanti, primo italiano a partecipare alla World Surf League e la Iena Veronica Ruggeri.

