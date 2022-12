UN ANNO DI SPORT La redazione sportiva di San Marino RTV presenta "Un anno di Sport 2022" Domenica sera, alle 19.50, la redazione sportiva ripercorre il 2022

Era difficile anche solo pensare che dopo l'anno olimpico con tre medaglie conquistate da San Marino nel massimo evento sportivo planetario, la piccola Repubblica potesse far parlare di sé, a livello mondiale anche nel 2022. Tuttavia gli scettici sono rimasti delusi perchè anche in questi 12 mesi la Repubblica Sportiva si è particolarmente distinta. Stella Paoletti, Campionessa del Mondo a Mersin, Sport Bocce specialità Raffa, ha messo il suo nome accanto ai pochissimi che ci sono riusciti a livello individuale. Federbocce nel 2022 superstar, bronzo di Enrico Dall'Olmo nel tiro di precisione, e grandi prestazioni e medaglie anche ai Giochi del Mediterraneo disputati ad Orano in Algeria, dove la delegazione sammarinese è uscita tra gli applausi. Campioni del Mondo nelle bocce e Campioni d'Italia nel Baseball. In gara 7 il 2-1 su Parma ha permesso al batti e corri biancoazzurro di cucirsi sulle maglie il titolo tricolore.

Oltre ai grandissimi risultati, ricordiamo anche quello di Myles Amine Mularoni medaglia d'oro ai Campionati Europei di lotta libera a Budapest, potete rivedere tutti gli eventi che caratterizzano i 12 mesi in territorio e non: dal Rally Legend, agli Internazionali di Tennis, alla MotoGp, a proposito della quale, è stata molto apprezzata la partita disputata a Montecchio, con il centro sportivo gremito per la simpatica esibizione di calcio dei piloti MotoGp. Il calcio con il Tre Fiori capace di passare il turno anche in Conference League. Ed ancora una pagina triste che ha colpito tutta la comunità sammarinese. La tragica scomparsa di Simone De Luigi e Giada Penserini, Simone era una giovanissima promessa del tennis biancoazzurro.

Tutto questo e tanto altro in circa 50 minuti tutti da scoprire, domani sera ore 19.50 su San Marino RTV .

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: