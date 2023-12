La Redazione Sportiva di San Marino RTV presenta “Un Anno di Sport 2023”

75 minuti tutti da vedere un escalation di emozioni che lo sport sammarinese ha regalato in questo 2023 che sta per andare in archivio. La redazione sportiva di San Marino RTV ripercorrerà l'anno a cominciare dalla partecipazione di San Marino al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Il ritorno dopo 4 anni causa covid, dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.



A Malta la delegazione sammarinese ha strappato ben 22 medaglie. Ed ancora I Giochi Olimpici Europei disputati a Cracovia, gli Special Olympics World Games di Berlino. In questo 2023 la conferma della forza del lottatore già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Myles Amine, terzo ai mondiali in questa stagione, pass per Parigi 2024 in tasca e recentemente eletto per la terza volta Atleta dell'Anno.

Grande performance anche quella di Jasmine Verbena, settima ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka. Poi ancora tutto lo sport di casa nostra con tutte le manifestazioni disputate in Repubblica: dal Mondiale di Trial, agli Open di Tennis di San Marino, all'edizione record del Rally Legend. Uno sguardo alla tappa della MotoGp a Misano che regala sempre spettacolo e il calcio.

Con lo scudetto del Tre Penne, la Coppa Titano della Virtus e la promozione del Victor San Marino dall' Eccellenza alla Serie D. La Nazionale, con i tre gol realizzati nelle qualificazioni agli Europei, e il cambio improvviso di guida tecnica da Fabrizio Costantini a Roberto Cevoli. L'Under 21 e l'Under 17. Il Futsal con le finali di campionato sammarinese e coppa disputate per la prima volta indoor.

Ci sono tutti i presupposti per godersi il film dello sport sammarinese a cura della Redazione Sportiva di San Marino RTV. L'appuntamento è per domenica 31 dicembre ore 20.55 su San Marino RTV.