ANDORRA 2025 La Reggenza agli atleti di San Marino: "Portate in alto i nostri colori" I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dai Segretari di Stato Rossano Fabbri e Luca Beccari, hanno portato il personale augurio alla delegazione sammarinese.

La missione Andorra è ufficialmente iniziata. La delegazione biancoazzurra è pronta per questa 20' edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno portato il loro personale augurio agli atleti sanmarinesi:

"Proviamo a rompere il protocollo, ma semplicemente per augurare a tutti voi ragazzi da parte anche nostra, che vi siamo voluti stare vicino in questo viaggio olimpico, quindi un grandissimo in bocca al lupo e portate in alto i nostri colori. Grazie a tutti, per essere qua".

Una piccola deroga al protocollo, ma ben gradita per far sentire ancora più forte il senso di appartenenza e il sostegno dei Capi di Stato Denis Bronzetti e Italo Righi alla delegazione sanmarinese. Un momento importante aperto dalle parole dei segretari di Stato Rossano Fabri e Luca Beccari che hanno ricordato l'impegno degli atleti biancoazzurri, veri e propri ambasciatori di San Marino. Un momento di condivisione per avvicinare le istituzioni agli atleti

"La presenza delle istituzioni - ha ricordato il presidente del Cons Christian Forcellini - vuol dire vicinanza del mondo politico e istituzionale allo sport. Ho già detto che secondo me lo sport ha bisogno della politica, ma forse anche la politica a volte ha bisogno dello sport. Quindi è un connubio reciproco, la loro vicinanza è per noi ovviamente un onore, ma nello stesso tempo è un motivo di stimolo per tutta la delegazione. Ho già avuto modo di dire a questi ragazzi oggi che se sono qui è perché se lo sono meritato, con i sacrifici, l'impegno e tutto quello che ci hanno messo per raggiungere questo risultato. L'obiettivo è quello di dare il massimo sul campo, di non avere mai paura, di non avere paura e di non temere l'avversario, perché noi comunque abbiamo una tradizione ormai che ci siamo costruiti, una storia. Sono gli altri piuttosto che devono avere timore di San Marino. Entrare in campo, entrare in pedane, entrare in pista o entrare in vasca con tutto l'impegno che c'è stato e ci hanno messo per arrivare fino qui e sono sicuro che riusciremo a portare a casa dei buoni risultati".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: