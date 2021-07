IN ATTESA DI TOKYO La Reggenza celebra le medaglie mondiali di Perilli e Berti Nella tappa di Coppa del Mondo di Lonato, i tiratori sammarinesi hanno vinto un oro e un argento.

Alle porte dei Giochi, e in attesa di affidargli il sogno di una storica medaglia olimpica, San Marino celebra l'ennesimo risultato di due delle sue eccellenze sportive. Per un pomeriggio, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti mettono in stand by l'operazione Tokyo: c'è l'udienza dai Capitani Reggenti a rendergli omaggio per l'oro – nel trap femminile - e gli argenti – nel mixed team - conquistati a metà maggio a Lonato, nella tappa di Coppa del Mondo. Con loro, oltre al Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini e il presidente del CONS Gian Primo Giardi, il tiro a volo sammarinese – quasi – al completo: dal presidente federale Adriano Felici al CT Luca Di Mari, passando per una delle nuove leve del movimento, Marta Tonini. “Risultati di questa portata – recita il discorso di Giancarlo Venturini e Marco Nicolini – rappresentano il più significativo riconoscimento e la più alta gratificazione per l'impegno, la determinazione e i sacrifici affrontati per portare avanti una carriera sportiva costellata di partecipazioni e di vittorie, conseguite ai massimi livelli”. Per scaramanzia l'argomento Giochi viene accarezzato di striscio, ma per quanto si possa far finta di nulla il pensiero di tutti è, ormai, ai Cinque Cerchi di Tokyo.

