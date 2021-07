TOKYO 2020 La Reggenza ha consegnato la Bandiera alla squadra Olimpica La delegazione sammarinese impegnata alle Olimpiadi è stata ricevuta a Palazzo Pubblico. Arianna Valloni e Myles Amine Mularoni saranno i portabandiera.

Stile ed eleganza non mancano alla delegazione sammarinese che parteciperà alle prossime Olimpiadi. In blu gli atleti del Titano sono stati ricevuti a Palazzo Pubblico per il consueto appuntamento che anticipa i grandi eventi. Occasione ideale anche per ufficializzare i nomi dei portabandiera, che per la prima volta nella storia saranno due: Arianna Valloni e Myles Amine Mularoni. Toccherà a loro entrare nello Stadio Olimpico di Tokyo e guidare la delegazione del Titano con il bianco e l'azzurro di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



La giovanissima nuotatrice e il capo delegazione Federico Valentini in rappresentanza del lottare, hanno ricevuto la bandiera dalle mani dei Capi di Stato. Un momento simbolico e di grande valore, a dire che tutta la Repubblica del Titano sarà a sostenere i suoi atleti. “Sappiate che - hanno ricordato Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini - anche e soprattutto nei momenti di maggior tensione e impegno, non sarete soli, perché tutti i sammarinesi saranno idealmente accanto a Voi”.

I Capi di Stato hanno ricordato le difficoltà vissute per il Covid, ritrovando nell'evento olimpico “un simbolo di fiducia e di speranza nel futuro”. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel tiro a volo, Paolo Persoglia nel judo, Myles Amine Mularoni nella lotta e Arianna Valloni nel nuoto. Ai cinque alfieri biancoazzurri la Reggenza ha rivolto un personale “in bocca al lupo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: