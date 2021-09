La Reggenza ha inaugurato il Pistino MTB Michael Antonelli

L'inaugurazione

Sono i stati i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini ad inaugurare il Pistino MTB intitolato a Michael Antonelli, il giovane ciclista scomparso a dicembre 2020. Per i giovani e non solo un punto di riferimento importante per alimentare la passione per lo sport, la MTB in particolare. Al Parco Laiala erano presenti le istituzioni politiche e sportive del Titano, insieme agli amici e alla famiglia di Michael Antonelli con mamma Marina. Presente anche Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore del Giro d'Italia nel 1990, non è voluta mancare nemmeno mancare Tonina Pantani. Un'occasione per mantenere vivo il ricordo di Michael Antonelli, grazie all'iniziativa del Comitato Michael Antonelli, della Società Sportiva Juvenes Ciclismo e del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play.