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La Reggenza ha reso omaggio al 50° anniversario del Punto Vela Bellariva

Lo storico circolo velico romagnolo è dal 1976 punto di riferimento anche per gli appassionati sammarinesi.

di Elia Gorini
21 giu 2026

I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno reso omaggio al 50° anniversario del Punto Vela Bellariva, testimoniando la profonda gratitudine dei numerosi sammarinesi che, grazie a questo storico circolo velico romagnolo, hanno potuto coltivare nel tempo la passione e l’amore per il mare.

Alla presenza delle autorità istituzionali e sportive della Romagna e della Repubblica di San Marino, la celebrazione del cinquantesimo anniversario ha rappresentato un’importante occasione per ripercorrere il prezioso lavoro svolto dal circolo, che dal 1976 offre a generazioni di appassionati la possibilità di vivere l’emozione della navigazione. Attraverso la sua scuola vela, il Punto Vela Bellariva continua infatti a promuovere esperienze all’insegna dello sport, del divertimento e del contatto con il mare, trasmettendo al contempo valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la natura.

La presenza della Reggenza ha costituito un significativo segno di riconoscenza nei confronti delle istituzioni e di tutte le persone che, in questi cinquant’anni, hanno contribuito con impegno e dedizione alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento di una realtà romagnola particolarmente cara anche alla comunità sammarinese.




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