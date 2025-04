La Reggenza si congratula con le ragazze d'oro del volley

Foto: MW

Le ragazze del volley vincono il Campionato Europeo Piccoli Stati Under, 18 alzano un trofeo, fanno un passo nella storia dello sport e del Paese che dice loro "grazie" e lo fa ai più alti livelli attraverso l'udienza concessa dai Capitani Reggenti. Un riconoscimento all'impegno dei dirigenti, staff tecnico e soprattutto -ha rimarcato di Segretario di Stato per lo Sport nel presentarle ai Capitani Reggenti- alla giovane età, quindi al futuro delle ragazze stesse:

Così Il Segretario Rossano Fabbri: "Quando arriva un successo sportivo straordinario come questo per la Repubblica di San Marino è veramente un momento di grande gloria, quando arriva dai giovani è veramente un qualche cosa che va al di là delle delle emozioni insomma perché appunto lascia ben sperare per il futuro e specialmente fa ben sperare anche per il Paese in generale perché questi sono successi che nascono solo attraverso lo spirito di sacrificio, di abnegazione, si toglie al tempo libero, si toglie alle famiglie e si inizia ad assaporare anche il senso in generale della vita dove si arriva nel momento in cui si è disposti davvero a sacrificare se stessi per poi insomma a assapporare tutta una volta un risultato davvero straordinario".

Orgoglioso il Presidente Federale Lazzarini che ha tracciato percorso, sacrifici, serietà delle ragazze e invitato la Reggenza sulle tribune del Pala Casadei quando toccherà alla squadra maschile in casa difendere il titolo. Dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi le congratulazioni alle atlete, al lavoro dei tecnici e della federazione perché una piccola repubblica come San Marino è perfettamente in grado di esprimere eccellenze in campo agonistico. Atleti di livello salutati con l'auspicio che le federazioni competenti sappiano sostenerne il percorso virtuoso.