La Repubblica ospita la 4° della San Marino Cup

Nell'anno in cui si festeggiano i 50 anni dell'EWF ( European Weighlifting Federation). La Repubblica ospita la quarta edizione della San Marino Cup. Gara a squadre e classifica individuale (“rapporto a punti Sinclar) di Sollevamento Pesi. 10 i clubs partecipanti: 2 squadre sammarinesi composte da 3 uomini e 2 donne. 1° Belen Maria Giacomone, Marika Marzi, Augustin Gianni, Robin Bernardi e Maicol Bini. 2° Cecilia Barsaglia, Carola Cerri, Fabio Lanzi, Simone Para, Giovanni Bollini. 3 le società italiane: C.R Emilia Romagna FIPE, C.R Lazio Fibe e Labas Parma. 4 le nazioni straniere: Germania, Israele, Svizzera, Slovenia e Malta. La competizione si è svolta in 3 momenti distinti. Questa mattina alle 10 il primo gruppo, alle 13.30 il secondo e alle 15.30 il terzo. La compilazione delle classifiche definitive arriverà in serata