La risposta di Special Olympics alla quarantena: “Insieme siamo più forti”. Questo il titolo del video realizzato per tenera alta l'attenzione verso le tematiche legate all'inclusione sociale per ripartire, quanto prima, con nuove forze e nuove consapevolezze.

"Abbiamo affrontato il mare, nuotando in acque aperte in un universo sconfinato, abbiamo imparato ad avere coraggio affrontando la neve e le sue discese scoprendo la libertà. Abbiamo corso, superando ogni ostacolo che è rappresentato dalle difficoltà personali ma anche dalle difficoltà di una società a comprendere che il valore di ognuno va oltre l'apparenza. Siamo volati in alto, quando dicevano che era impossibile. Si, perché si pensava che le persone con disabilità intellettive non potessero seguire le regole, che non potessero comprendere il significato di una gara e che fossero troppo scoordinati per poter gareggiare con successo. Tutto questo, lo abbiamo fatto stando insieme, lottando insieme. Anche adesso che siamo lontani continueremo a lottare nell'unico modo che conosciamo: insieme"