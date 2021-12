FSGC La sala stampa dello Stadium dedicata ai cinque atleti di Tokyo2020

La sala stampa dello Stadium è dedicata agli atleti sammarinesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Perilli, Berti e Mularoni che hanno fatto la storia, ma anche Persoglia e Valloni per fissare nel tempo l'impresa più bella. Alla Cerimonia voluta dalla FSGC hanno partecipato i vertici federali, il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e il membro d'onore dell'Assemblea Federale Giorgio Crescentini.

Un omaggio che la Federcalcio fissa con una targa che recita nella parte finale "...che il vostro percorso di sacrificio, passione e dedizione possa essere d'esempio per tutti gli sportivi e i cittadini della Repubblica di San Marino".

La Nazionale sammarinese di calcio ha appena celebrato il novantesimo anno di attività con una maglia celebrativa indossata in occasione della partita con l'Inghilterra. La maglia è stata donata agli atleti presenti, e ritirata dal Segretario Generale della Federnuoto Alfio Pasolini dal Presidente della Federazione Lotta e Judo Marino Antimo Zanotti in rappresentanza di Valloni e Amine Mularoni assenti per impegni sportivi.

