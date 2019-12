La sammarinese Belen Giacomone quarta ai Campionati Italiani Assoluti

​​​​​​​Si chiude alla grande il 2019 di Belen Giacomone. L’atleta della San Marino Pesi si è classificata al quarto posto ai campionati italiani assoluti, categoria 45 Kg. Un risultato di grande prestigio per Belen Giacomone che l' unica sammarinese ad essersi qualificata per il titolo tricolore. Prossimo appuntamento, per la pesistica biancazzurra, è in programma a Roma dal 26 al 30 gennaio, per la tappa di Coppa del Mondo valida anche come qualificazione olimpica. San Marino sarà presente con tre atleti, Belen Giacomone, Gianni Agustin e Marika Marzi.