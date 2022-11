GOLF La sammarinese Caterina Dall'Olmo ha vinto il Campionato Interregionale Match Play Under 12

Si è disputato al Riviera Golf di Cattolica il Campionato Interregionale Match Play Under 16, gara a scontro diretto in cui hanno preso parte gli otto migliori atleti classificati nel Ranking per categoria maschile e femminile della regione Emilia Romagna e Marche. Una due giorni che ha visto confronti molto equilibrati in un clima atmosferico favorevole. Caterina Dall’Olmo, atleta sammarinese e testa di serie, in rappresentanza del club Le Fonti di Castel San Pietro Terme Bologna, si è aggiudicata dopo due confronti tutt’altro che scontati la categoria under 12 Femminile. Un successo che le ha permesso di aggiudicarsi anche il Brevetto Giovanile. Caterina Dall'Olmo parteciperà il 19 novembre alla finale Nazionale del circuito "Saranno Famosi" che svolgerà nel prestigioso club Parco de’ Medici di Roma, dove scenderanno in campo i migliori Under 14 d’Italia.

