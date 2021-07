La sammarinese Giulia Dal Pozzo vince il torneo di doppio

Primi verdetti al San Marino Junior Open, torneo internazionale Under 18 che si sta giocando sui campi del Centro Tennis di Montecchio. In attesa delle finali di singolare, in programma domani mattina alle 10.00, sono stati assegnati i titoli di doppio. Nel torneo femminile, a trionfare sono state la sammarinese Giulia Dal Pozzo e l'abruzzese Erika Di Muzio. La tennista biancazzurra e la compagna abruzzese si sono imposte con un doppio 6-4 sulla coppia formata da Emma Rizzetto ed Emma Belluomini. Per la Dal Pozzo, classe 2005, si tratta del primo titolo a livello ITF. Nel maschile a trionfare sono stati gli svizzeri Adrien Berrut e Florent Limani, che hanno sconfitto la coppia formata da Niccolò Festini Mira e dall'indiano Manas Dhamne col punteggio di 6-4 6-0.