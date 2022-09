SOLLEVAMENTO PESI La San Marino Cup 2022 conferma il suo livello internazionale

Tradizionale appuntamento di fine estate, la San Marino Cup accende i riflettori sul sollevamento pesi in Repubblica. Una manifestazione storica, una giornata di sport e amicizia tra prestazioni tecnicamente apprezzabili e buon afflusso di pubblico appassionato. A sfidarsi alla palestra di Fonte dell'Ovo le squadre di Svizzera, Monaco, Israele, Malta oltre ai padroni di casa di San Marino e le rappresentative dei Comitati Regionali Fipe di Toscana, Emilia Romagna della stella Aurora Cocconcelli e Lazio: proprio quest'ultima si è aggiudicata la classifica a squadre della manifestazione. Apprezzata e di livello la gara dei sammarinesi, quinti nella generale a squadre, con menzione d'obbligo per la buona gara di Belen Giacomone al rientro dopo la maternità, per Gianni Augustin e la giovane promessa Giovanni Bollini, già su livelli interessanti che fanno pensare ad un luminoso futuro. Per la Federazione guidata da Danilo Bulzoni il pieno di buone notizie.

Nel video l'intervista a Danilo Bulzoni, Presidente Federazione Sammarinese Pesi

