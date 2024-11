La San Marino Welcome Cup di Padel fa il pieno di atleti e consensi

Tre giorni al Wonderbay per una full immersion dedicata allo sport del momento. La San Marino Welcome Cup di Padel può vantare numeri eccellenti già in questa prima edizione. Un mondiale amatoriale che ha messo di fronte giocatori e giocatrici provenienti da 6 paesi. Voluto dalla Confederazione Internazionale Sport Amatoriale, la manifestazione gode del Patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e di quella allo Sport. La Welcome Cup abbina sport e divertimento, gesto tecnico e sorrisi per le 63 coppie in sfida nei vari tabelloni. Un'occasione per portare a San Marino atleti, famiglie, potenziali nuovi visitatori. Dai partecipanti il riconoscimento alla San Marino Welcome, organizzatrice dell'evento, per l'ottima riuscita della manifestazione. Una disciplina relativamente giovane, comunque in espansione, che anche in Repubblica ha registrato un boom di praticanti di tutte le età.

Nel servizio l'intervista a Stefano Pazzini, CT San Marino Padel