APNEA DINAMICA la Segreteria allo Sport si congratula con Daniele Mazza

La Segreteria di Stato allo Sport si congratula per lo straordinario successo raggiunto dall’atleta sammarinese Daniele Mazza, che ha trionfato nel corso della seconda edizione del Freediving Parasport World Championship, tenutosi presso la piscina comunale di Lignano Sabbiadoro.

Con una performance eccezionale, Daniele ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina dell’Apnea Dinamica, realizzando inoltre un nuovo record mondiale con la straordinaria distanza di 115 metri. Mazza non solo ha portato il Titano sulla vetta del podio, ma ha anche dimostrato l'eccezionale talento e la determinazione degli atleti sammarinesi.

Un plauso va rivolto inoltre alla Federazione e al tecnico Giorgio Pierguidi. Questa conquista, in una competizione di livello altissimo oltre a rappresentare un grande risultato sportivo, segna un momento significativo per la disciplina paralimpica nella Repubblica di San Marino, dove il numero di atleti impegnati è ancora troppo basso. L'auspicio è che il successo di Daniele possa ispirare atlete e atleti anche in ambito paralimpico.

