Riparte da Serravalle la semifinale scudetto di baseball. La serie si sposta sul Titano sul risultato di 1-1 maturato al Gianni Falchi. San Marino ha vinto in rimonta gara uno, Bologna ha pareggiato nella seconda sfida. Sul diamante di Serravalle si gioca dalle 20:30 con gara 3, la serie rimarrà sul Titano anche per le prossime due partite in programma per domani e mercoledì. Eventuali gara 6 e gara 7 torneranno a Bologna domenica e lunedì.