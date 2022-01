La soddisfazione del CONS per le qualificazioni alle Olimpiadi Invernali

Saranno Matteo Gatti e Anna Torsani gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Va detto che anche Alberto Tamagnini era riuscito, nel weekend, a ottenere il pass olimpico anche in slalom speciale, ma il regolamento olimpico consente, per i Paesi che non possono annoverare atleti nelle prime posizioni mondiali, la partecipazione di un solo rappresentante per genere. “È la prima volta, da quando sono cambiati i criteri di partecipazione olimpica che ben tre atleti riescono a ottenere i punteggi di qualificazione – commenta il presidente del CONS Gian Primo Giardi -. Questo è sicuramente motivo d’orgoglio ed il frutto di impegno e determinazione. Complimenti alla Federazione Sport Invernali per il lavoro svolto”.